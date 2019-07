5ng menor de edad nagsalakat sa Naga City; biktima, consejal kan ciudad

An biktima iyo si Vidal Castillo y Plofino, 67, miembro kan Sangguniang Panlungsod kan Ciudad nin Naga, na nag eerok sa Opal St., sa kapareyong barangay.



Base sa report an limang mga aki (Children in Conflict with the Law), nag sakat sa kudal, asin nag-nag agi sa kisame, asin kan naka laog na kan harong bikukasan an mayor na pwerto, tanganing makalaog an saindang kairiba sa pag habon.



Base sa pag imbentaryo, an hinabon kan mga menor de edad iyo an 39ng pidaso nin switch asin outlets na naka installar sa 4 na cuarto kan harong, asin sa tulong comfort rooms.



Kinua man ninda an gabos na electrical wires na naka installar na sa harong, fuersahang dinara si circuit breaker, na may takop na stainless.



Siring man, hinabon pa an 9 na pidasong breaker switch, tinukal an nakatakod nang exhaust fan, asin an gabos na electrical wires asin breaker switch, dinara pa.



An mga naghabon na mga menor de edad nag durulag kan sinda nabisto ni Hercules Borromeo y Masapol, 38, na taga Zone 5, Manzanilla St., Clupa, Naga City.



Si Borromeo nag tatrabaho ki City Councilor Del Castillo.



Mientrastanto, sa follow up report kan pulis naaraman na por medyo kan ginibong hot pursuit operation, naarestar an saro sa mga menor de edad na naghabon.



An suspechado nagpapahipli sa abandonadong harong na nasa Emerald Street, sa kapareyong barangay.



Narecover kan pulis hale sa poder kan saro sa mga naarestar iyo an sarong dakulang carton na may laog nin pirang pidaso na saradit na carton na may laog nin Vans shoes asin sarong plastic bag na laog nin napapardo pang mga short pants na an color blue (school uniforms).



An abandonadong harong iyo suboot an ginagamit kan mga menor de edad bilang tagaon.

NAGA CITY (Bicol Standard) - Limang (5) menor de edad na suspechado sa pag salakat sa bodega (warehouse) na mayo nin tao, sa Zone 5, Clupa, sa Brgy. Calauag, digdi.