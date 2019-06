Byahe kan buses hale sa Bicol abot na sana sa Sta Rosa?

Segun sa masasarigan na informante, an LTFRB mapaluwas nin bagong guidelines ngonian na katapusan kan bulan, na lilipotan an "franchise routes" kan mga provincial buses, kasabay kan pag imponir kan provincial bus ban kan Metropolitan Manila Development Authodity (MMDA).



Base sa bagong policy, an mga buses na hale sa sulnupan abot na sana sa interim bus terminal sa Sta. Rosa, Laguna, meintras na an mga buses na hale sa norte an abot na man sana sa Valenzuela City, segun man guiraray sa bus ban na ipapasunod kan MMDA.



Alagad, an LTFRB dai makiki aram sa pag sarado kan mga provincial bus terminals sa EDSA, ta an may obligasyon kaini iyo an MMDA.



An siring na plano i-iimplementar antes magtapos an bulan na presente.



Mientrastanto, an mga drivers nin buses na madadakop na nagbalga kan reglamento kan LTFRB an mumultahan nin P2,000 kada sinda madakop na nagbabalga kan pagboot.

