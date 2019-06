Bicol International Airport matatapos sa 2020

Ini an asigurasyon ni Tugade durante kan saiyang pag taram sa Clark, Pampanga, kahampang si Rep. Joey Salceda, na iyo an nag hapot saiya kun ano na an sitwasyon kan haloy nang pig poonan na proyekto kan DOTr.



Segun sa record, an Bicol International Airport gagastosan nin kantidad P4.8 B, tangani na mahaman. Pig poonan an proyektong ini kan 2005 asin solamente kan taon 2009 sana pa sana pig poonan an pagpatrabaho.



Sabi sa record kan BAI, an construction kan BAI 57% nang haman, hasta kan Mayo 30, ngonian na taon.



Linalaoman na madadagos na an patrabaho pagkatapos na maareglar na an mga technical issues arog kan pag balyo kan mga afectadong transmission towers kan National Grid Corporation of the Philippines (NGCP).



Kun mag operar na an Bicol International Airport, seguradong dakula an magiging ambag kaini sa pag tubang kan turismo bako sana kan Albay, alagad sa iba pang mga provincia kan Bicol asin sa bilog na nasyon.

LEGAZPI CITY (Bicol Standard) -- Makusog an pagtubod ni Secretaryo Arthur Tugade kan Department of Transportation (DOTr) na matatapos an construction kan Bicol International Airport (BIA) asin mapapakinabangan na antes matapos an taon 2020.