Aram Daw Nindo? | Aldaw nin Katalingkasan

Aram daw nindo na 6 na beses pig declarar an indepencencia kan Pilipinas sa pag-oltanan kan 1898 hasta 1946?An primerong declarasyon nangyari kan fecha 12 kan Abril 1895, na sarong Viernes Santo. Si Andres Bonifacio, an founder kan Katipunan nagdeclarar kan independencia kan Pilipinas sa laog kan sarong cueva na inaapod na Bernardo Carpio sa Montalban. An lugar na ini inaapod na ngonian na cueva nin Pamitinan sa Rodriguez, provincia kan Rizal. Isinurat ni Bonifacio sa lanob kan cueva an tataramon na "Viva la independencia Filipinas" o “Mabuhay an katalingkasan kan Pilipinas.”An ikaduwang declarasyon nangyari kan si Bonifacio asin an mga Katipunero pinarakit an mga cedula asin nagdeclarar na “mabuhay ang Kalayaan ng Pilipinas” sa Pugad Lawin, na ngonian parte kan Quezon City.An ikatulong declarasyon nangyari kan fecha 31 kan Octubre 1896. An nanginot digdi si Presidente Emilio Aquinaldo, sa Kawit, Cavite. Nagpaluwas siya nin duwang declarasyon para sa mga Pilipino na i-ofrecir an saindang “dugo” para sa katalingkasan, asin an ika duwa nagdedeclarar sa bilog na kinaban na an Pilipinas, sarong independienteng nasyon.An fecha 12 na pagromdom kan Aldaw nin Katalingkasan kan Pilipinas iyo na an ika-apat na declarasyon. Kan Hunio 12, 1898, si Aguinaldo nagdeclarar man kan independencia kan Pilipinas sa kamot kan mga Espanyol. Digdi man nagpoon an pinakaprimerong pagkanta kan national anthem na isinurat ni Julian Felipe asin an pag itaas kan bandera kan Pilipinas.Kan Octubre 14, 1943, durante kan okupasyon kan mga Japon, pigdeclarar man an independencia kan Pilipinas. Alagad, dakul an nagduda kan siring na bagay, huli ta an nangyari talaga, “liberation” sana kan nasyon sa maringis na pagsakop kan mga Japones.An ika-6, iyo an maludok na ceremonya na ginibo sa Luneta kan Julio 4, 1946. Sa laog nin 15ng taon, sagkod mag abot an turno ni Presidente Diosdado Macapagal, an Independencia kan Pilipinas pigcecelebrar kada fecha 4 kan Julio.Kan 1962, si dating Presidente Macapagal, ama ni dating Presidente Gloria Macapagal–Arroyo, nag decider na an Philippine Independence Day gibohon kada fecha 12 kan bulan na Junio, bakong Julio 4.