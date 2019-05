Tato Mendoza, pinangaladan magtaram sa Lerma; suportadores nagprotesta

NAGA CITY (Bicol Standard) – Biyong nagkakalakaga an daghan kan mga suportadores kan magkalaban na grupo na Team Naga asin Team Tato kan magkasabatan sa okasyon kan mga Senior Citizen sa barangay Lerma digdi kasubanggi.Si Bise Alkalde Nelson Legacion, kandidato para Alkalde kan Team Naga, dai nakatapos kan saiyang pagtaram kan siya pagparakurahawan nin tataramon na “Tato! Tato!” hale sa nagbabalinghaw na mga suportadores ni Mendoza, pakatapos na pangaladan an saiyang presencia.Sabi ni Mendoza, igwa saiya nin imbitasyon an grupo kan mga Senior Citizens na mag-atendir kan saindang tiripon.Sabi ni Kapitan Domingo Serrado, mayo nin politikong dapat magpartisipar sa sinambit na okasyon.Nagsimbag si Mendoza na kun siring an plano, dai siya makikipag-iwal digdi.“Nagdigdi sana ako ta inimbitaran kaya kan mga senior citizen na taga digdi saindo,” sabi ni Mendoza. “Alagad kun bakong magkakanigo an sakong presencia, mahale na sana ako,” sabi niya sa malumanay na boses.Naghapot an representante kan mga Senior Citizen kun ano an pakiaram kan kapitan sa tiripon ninda, ta pinahale an saindang bisita.Mantang nagtataram, sinugo ni Kapitan an operator kan sound system na gadanon an mikropono asin dai pataramon an representante.Orog na naging mainit an sitwasyon kan makalihis an pirang minutos, sa kabo’tan ni Serrado, pinataram sa mikropono si Legacion.Pagpoon pa sana magtaram, an nagpupungot na mga suportador ni Mendoza, nagkurahaw nin Tato! Tato!Tinindugan kan mga suportadores ni Mendoza na bawal an politiko sa okasyon, siring kan sabi pa sana ni Kapitan Serrado.Mantang dai nasasaway an mga tawo sa nagkusog pa lugod na sarabay nang pagkurahaw, nagdesidir an Bise Alkalde na magpundo sa tahaw kan saiyang pagtaram.“Sabagay dai ko man kaipuhan magtaram ta pirmi man kitang magkaibanan,” sabi ni Legacion bago maghale.Maroromdoman na si Serrado, agit-agitan na suportador ni Legacion.Mientrastanto, sa entrevista kan Bicol Standard, pigconfirmar ni Mendoza na sasangatan ninda nin reklamo administratibo si Kapitan Serrado sa DILG.Enot kaini, si DILG Undersecretary Epimaco Densing III pirang semana nang nagpapatanid na magiging maisog sinda sa pagkastigo kan mga barangay official na direktamenteng mag-imbwelto kan saindang sadiri sa kampanya.Dai mababa sa 52 na mga barangay official an nag-aatubang na nin reklamo sa pagkampanya para mga kandidato sa maabot na pirilian.