Bicol Vulcans, ika 7 overall sa Palarong Pambansa 2019

LEGAZPI CITY - Pakatapos kan sarong semanang paki laban kan mga atleta sa 2019 Palarong Pambansa na ginibo sa Davao City, an Bicol Vulcans, sinda an nakakua kan ika 7ng lugar.An Palarong Pambansa na pinapadrinohan kan Department of Education ginibo sa Davao City.An delegasyon kan Bicol compuesto nin labing 500 na mga atleta, na nakaguno nin 23 na bulawan na medalya, 22 na silver asin 30ng bronze.Kadaklan kan mga bulawan na medalya hale sa athletics, arnis, gymnastics, swimming asin boxing.Afuera kan pagiging ika pito sa over all ranking kan delegasyon kan Bicol, nakakua pa ninda nin special awards.Sabi sa bareta, an Bicol delegation iyo an pinaka deciplinado sa gabos na parakawat, pinaka malinig sa pig ocupar na billeting quarters.Siring man, an Bicol delegation an ika duwa sa pinaka organisadong delegasyon, 3rd place sa Most Cleanest School, dugang pang informasyon.Si DepEd Regional Director Gilbert Sadsad an pinaka pamayo kan delegasyon.