Comelec: Electronic billboard, prohibido

LEGAZPI CITY --Sinabi kan Commission on Elections (Comelec) kasuodma na prohibido sa ley an pag gamit nin electronic billboard para sa pagkampanya kan mga kandidato sa nagdadangadang na election.Si Atty. Romy Serrano, an Assistant Regional Director kan Comelec digdi nagsabi na pinadarahan na ninda nin aviso an mga kandidato na prohibido an pag gamit nin electronic billboard.Idinagdag ni Serrano na an mga electronic billboards para sa political advertisement mayo sa listahan kan saindang ahensiya na pwedeng bugtakan nin political ads.Tinawan sana nin tulong aldaw an mga kandidato na haleon an mga electronic billboard, kun igwa sinda kaini, sabi kan Comelec.Kabale sa prohidong gamiton iyo an mga electronic billboards sa mga edificio, nasa awto o sa ibang lugar, sabi pa kan Comelec.An arog kaining electronic billboards an uso ngonian, asin pwedeng may mga kandidato na mag usar kaini.