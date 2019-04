Coast Guard nagpatanid sa mga makarigos sa dagat na mag likay sa salabay

CARAMOAN, Camarines Sur--Nagpatanid an Philippine Coast Guard sa gabos na mapasiring sa dagat ngonian na bakasyon na mag-ingat na dai masapotan nin salabay, arog kan nangyari kan sarong taon na igwang nagadan kan aksidenteng masabodan kan gamat kaini.



Mismong an Local na gobierno kan Caramoan, Camarines Sur, na paboritong dumanan kan mga excursionista asin mga bakasyon an nagpaluwas man kan siring na paguiromdom.



Si Ensign Bernardo Pagador, an Commander kan Philippine Coast Guard sa Camarines Sur an nagsabi na mag langoy may peligro man guiraray na ma-salabay kun dai niya marisa an arog kaining marara na hayop sa dagat.



An pinaka peligroso, sabi kan Bureau of Fisheries and Acquatic Resourcer (BFAR) iyo an box jellyfish, na mararang maray an gamat, asin pwedeng maka-gadan kun magrabe an makadukot sa mga gamat kaini.



Maroromdoman na kan sarong taon, digdi, sarong 7 anoys na Filipino-Italian an nagadan kan siya masapodan kan gamat kan salabay.



Mientrastanto, afuera kan LGU pinaguiromdom man guiraray kan BFAR an ibang ahensiyas kan gobierno na magtabang sa siring na kampanya.



Sinadol man kan LGU Caramoan an gabos na operator nin resort sa lugar na magkaigwa nin mga plano para informaran an saindang mga bisita dapit sa peligro na dara kan salabay na pwedeng mag-rantaw ngonian na maabot na mga aldaw sa saindang lugar.