Certificate of Candidacy ni Gov Tallado, kinancellar kan Comelec

An walong dahon na resolution kan 1st Division firmado ninda Presiding Commissioner Al A. Parreno, Commissioner Ma. Rowena Amelia V. Guanzon asin Commissioner Marlon S. Casquejo.



Si Parreno igwa nin dissenting opinion sa order na ini kan Comelec.



Mientrastanto, sinabi kan nasambit na resolution kan Comelec na mayo sindang naheling na Permanent Vacancy sa opisina kan gobernador na iyo effecto kan mga suspension asin dismissal order contra ki Gov. Tallado.



Ini base sa Sec 44 kan Local Government Code.



Sabi sa desisyon kan Comelec dai nagkaigwa nin "break" o dai naputol an termino ni Tallado bilang gobernador na nangaipohan na mag mag ribay saiya an Vice Governor para sa natatada pang termino.



Malinaw, sabi kan Comelec, na an suspension asin removal from office ki Tallado dai pwedeng consideraron na "involuntary interruption" kan termino niya.



Sa huring parte kan desisyon, sabi kan Comelec : Wherefore, premises considered, the Petitions are hereby granted. The Certificate of Candidacy filed by Respondent Edgardo A. Tallado is cancelled.

So ordered.



An nag reclamo sa Comelec na naghagad na cancellaron an Certificate of Candidacy ni Gov. Tallado iyo si Norberto B.Villamin, asin si Senandro M. Jalgalado, na iyo an alkalde ngonian kan banwaan na Capalonga.



An promulgation kan casong ini ginibo kan Marso 29, 2019.



Mientrastanto, an kampo ni Tallado pig lalaoman na file nin Motion for Reconsideration sa resolution na ini sa Comelec en banc.

DAET, CNorte - An First Division kan Commission on Elections (COMELEC) nagpaluwas na nin desisyon na nagkakancellar kan Certificate of Candidacy ni Camarines Norte Gov. Edgardo Tallado, segun sa desisyon na nagluwas kan Marso 29, 2019.