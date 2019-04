Aksidente sa Bula, 1 gadan, lima irido

An aksidente nag resulta kan kagadanan kan ama kan familya asin may lugad an saiyang agom asin limang aki, na pareyo idinalagan sa hospital.



Base sa imbestigasyon, an truck may kargamentong lana, nag wariwad an dalagan, kan probaran na likayan an kotseng kasabatan., sa Sitio Banasi, Brgy. Pawili, digdi.



Haros marumik an lawas kan padre de familya na inagihan kan goma sa saiyang lawas.



Mientrastanto, an driver kan tanker sasangatan nin casong rekless imprudence resulting in homicide asin multiple physical injuries asin damage to property.



Huli sa pangyayari, nagkapirang residentes kan lugar an nadakop kan mga awtoridad na nag aprovichar sa aksidente sa paagui nin paghabon nin lana na hale sa tangke kan truck.



Sasangatan sindang kasong robbery, sabi kan pulis.

BULA, Camarines Sur (Bicol Standard)-- Nin huli sa pag ibitar na dai mabagaan an kotse na nagdadalagan sa tinampo kan Brgy. Pawili, kasubagong amay, nabudalan lugod kan tanker na may karga nin lana an harong harong sa gilid kan tinampo.