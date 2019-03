PCA hadit sa pagbulasok kan presyo kan copra

Sa presente an presyo kan copra sa mga parabakal sa barangay nag subasob na nin sagkod sa P10 na sana an kilo, asin an pinakahalang nag aabot man sa P14.



Kan nagtalikod na taon, sa kapareyong bulan na Marso an copra binabakal sa presyong P22 an kada kilo.



Mientrastanto, igwa na suboot na nakaolay na companiya na pwedeng magbakal nin copra na mas huru-halangkaw an presyo, pero habo na nindang sambiton kun arin an companiyang ini, mantang dai pa tapos an negosasyon.



May nakatalaan pang gibohon na meeting kahampang an copra buyers na pwedeng magbakal nin mas huru-halangkaw na presyo, ki kan sa presenteng barakalan ngonian.



Apisar kan presenteng sitwasyon, na baratohon nang maray an presyo kan copra ngonian, an PCA nagsabi na igwa pa man guiraray nin paglaom na masakat an presyo kaini, sa maabot na mga aldaw.

Retrato hale sa PNANAGA CITY (Bicol Standard) -- Biyo nang nag aagrangay an mga para tanom nin niyog sa padagos na pagbarato kan presyo kan copra, na mayo pa nin nasisilag na banaag nin maski dikit na paglaom na mag bangon an presyo kaini.An Philippine Coconut Authority (PCA) nag annunciar kan sarong aldaw na pig aadalan ninda na maghanap nin paagui para makahanap nin bagong merkado na pwedeng mag offrecir nin mas halangkaw na presyo, maski ngani bako man ini an saindang pinaka mayor na obligasyon.