6 na alkalde, 3 Bikolano pig reklamo kan DILG sa Ombudsman

MANILA-- Anom na mga alkalde nin banwaan, tulo an taga Bicol an sinangatan nin reklamong Grave Misconduct and Dereliction of Duty sa Office of the Ombudsman kan Department of Interior and Local Government (DILG), nin huli sa dai ninda pag organisar nin local anti-drug abuse councils (ADAC)An respondent na mga lokal na ehecutibo na ipig reklamo ni DILG Assistant Secretary Ricojudge Echeverri iyo an minasunod: Alkalde Josephine Cruz kan Donsol, Sorsogon; Alkalde Froilan Andueza kan Claveria, Masbate; Alkalde Kristine Hao-Kho kan Mandaon, Masbate; Alkalde Gybel Cardenas kan Bucloc, Abra; Alkalde Geraldo Luglug kan Hingyon, Ifugao asin si Alkalde Demosthenes Arabaca kan Macallanes, Agusan del Norte.Segun sa complaint-affidavir na firmado ni Asec Echiverri, pirang beses na pinaguiromdom an mga LGUs na gibohon aktibo, pakusogon, asin pasigurohon na nag fufuntion an ADACs sa saindang banwaan, alagad mayo sinda nin aksyon.Ini an nangyari pakatapos an an DILG asin an Dangerous Drugs Board mag firma nin joint memorandum kan fecha 21 kan Mayo, 2018 na nagsasadol sa mga LGUs na magbilog kan ADACs.Sabi pa ni Asec Echiverri, dakul pa an masunod sa listahan na ini.Pwedeng aboton sa 800 na mga local na official an masasangatan nin kapareyong caso nin huli sa maluyang pag gamit kan ADACs.