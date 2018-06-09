Brownout sa mga parte kan Naga, Cam Sur sa Hunyo 11: Casureco 2

Ini segun sa anuncio na ipigpublicar kan Casureco 2 sa saindang Facebook account.
"Nin huli kaini, magkakaigwa po kita nin temporaryong pagputol kan supply nin kuryente sa Lunes, Hunyo 11, 2018, poon alas otso nin aga sagkod alas dose nin odto (8AM to 12NN) sa mga minasunod na lugar:
FEEDER 1:
SM, CBD2,part of BRGY.TRIANGULO
FEEDER 5:
MILAOR (part), MINALABAC (part),BRGY. TRIANGULO (part),BRGY. LERMA, BRGY. LERMA, BRGY. MABULO, BRGY. TABUCO, BRGY. SABANG (part), BRGY. ABELLA (part), BRGY. CONCEPCION PEQUENA (part),
NAGA CITY PEOPLES MALL.
FEEDER 53:
AGO FOUNDATION,ALMEDA VILLAGE,ANDOKS
CAPUCNASAN (part),COCA-COLA, DEL ROSARIO,CONCEPCION GRANDE,CONCEPCION PEQUEÑA (part),COKE,PEPSI COLA,RAMAIDA VILLAGE,ST. JUDE SUBD.,VILLA CONCEPCION SUBD.,VILLA GRANDE HOMES
VILLA SORABELLA,VILLA VIRGINIA,CITI HARDWARE
GREEN ACRES,SSS
FEEDER 54:
BRGY. DEL ROSARIO(part), (MONTE CIELO DE NAGA, JARDIN REAL, CASURECO II,) DIVERSION ROAL(part), (ROBINSON, ALDP, PUREGOLD, MARILYN LIM BLDG.)"
FEEDER 1:
SM, CBD2,part of BRGY.TRIANGULO
FEEDER 5:
MILAOR (part), MINALABAC (part),BRGY. TRIANGULO (part),BRGY. LERMA, BRGY. LERMA, BRGY. MABULO, BRGY. TABUCO, BRGY. SABANG (part), BRGY. ABELLA (part), BRGY. CONCEPCION PEQUENA (part),
NAGA CITY PEOPLES MALL.
FEEDER 53:
AGO FOUNDATION,ALMEDA VILLAGE,ANDOKS
CAPUCNASAN (part),COCA-COLA, DEL ROSARIO,CONCEPCION GRANDE,CONCEPCION PEQUEÑA (part),COKE,PEPSI COLA,RAMAIDA VILLAGE,ST. JUDE SUBD.,VILLA CONCEPCION SUBD.,VILLA GRANDE HOMES
VILLA SORABELLA,VILLA VIRGINIA,CITI HARDWARE
GREEN ACRES,SSS
FEEDER 54:
BRGY. DEL ROSARIO(part), (MONTE CIELO DE NAGA, JARDIN REAL, CASURECO II,) DIVERSION ROAL(part), (ROBINSON, ALDP, PUREGOLD, MARILYN LIM BLDG.)"