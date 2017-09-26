Tuesday, September 26, 2017

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60 nabbed for illegal cockfighting in Cam Sur


CAMALIGAN, Camarines Sur 9/26/17 (Bicol Standard)--Sixty persons were arrested yesterday afternoon at Camaligan Sports Center, otherwise known as the Fulgentes Cockpit, at Barangay San Roque, this town for violation of Presidential Decree No. 449.

The following are the names of the apprehended individuals:

  1. FRANKLIN FULGENTES y DEL CASTILLO
  2. WILLIAM GADOS y EDUARTE
  3. EDWIN YAO y PASAYON
  4. GERONIMO ESTABILLO, JR y PAAT
  5. REGALADO SANTOS y BARADIA, JR
  6. JERIC SANTOS y BARADIA
  7. RIZALDY BALONG y ABUEDO
  8. ROMEO PAGO y TUAZON
  9. ALVIN JANUARIO y CAPARDO
  10. ALEJANDRO NICOLAS y DOBAS
  11. JIMMAR VILLARE Y ARAZAS
  12. RAMADON STA. ANA y BELDAD
  13. RICKY HILARIO y REYALDA
  14. ARNOLD DELA CRUZ y DE JESUS
  15. AGAPITO ALBALATE y TABLAY
  16. CHRISTIAN BEA y ABELADO
  17. ANTONIO VERGARA y COMPAS
  18. FROCTOSO COBAL y PELAEZ
  19. ARIE PAPA y BIATA
  20. JEFFREY SALUD y ROSERO
  21. RODEL PANTE y FAJARILLO
  22. NESTOR JAY GAVERIA y LANUZA
  23. RICANTE POLAN y ANSUS
  24. EDGARDO MARIANO y ABILAY
  25. DOMINGO BELMORO y SALALIMA
  26. NHELIO SLUD y ROSERO
  27. ARIEL AGNA y ASUTELIO
  28. ERWIN ITIS y BOBARES
  29. JOSE BALLERDA, JR. y ALERIA
  30. ZANDY PORTEZ y VILARMENO
  31. JEFFREY PEÑALOSA y VARGAS
  32. EDGAR ESCAÑO y PACHECA
  33. SALVADOR AMADOR y PIJEDOR
  34. ERIC PUYO y BARASINA
  35. RENE CELERIO y ESTONIDO
  36. PEDRO RUIZ y IBARRA
  37. GENER BONGALOS y VILLEGAS
  38. RUSSEL PIMPOLIO y IMPERIAL
  39. REY MARK MONTERO y ALBIS
  40. NORBERTO SALAMANGQUI y TIKYO
  41. ERWIN MADAYAO y SANCHEZ
  42. GARRY ANCIANO y MADRIGAL
  43. JULIUS MEDRANO y BARELA
  44. ARJAY RAYRA y PASIDILLA
  45. ARON DELOS SANTOS y CAPE
  46. ALVIN ENCISO y FRANCISCO
  47. GREGORIO RITA y BRAZERO
  48. SANTOS OCIANA y OLAYRES
  49. RODRIGO DOMITITA y CAPE
  50. JESUS BALISTAMON y MIÑA
  51. REYNALDO CORDEZ y BONITE
  52. JOHNNY RIANO
  53. ADELINO LLAMERA, JR
  54. ALEX PARRA
  55. HEYRON BOBILES
  56. RENANTE VERSOSA
  57. ROMY RAMOS y AGUILAR
  58. JASON ALMENRAL
  59. CRISANTO ALANO
  60. ANTHONY ALANO

The anti-illegal gambling operations were conducted by joint elements of CIDT-Camarines Sur, PIB-Camarines Sur, and Camaligan Municipal Police Station.

The joint operatives confiscated 53 fighting cocks, 19 gaffs, one tally board, one bundle bet slip, and bet money amounting to P11,560.00 in different denominations. (With report and photo from Oscar Esmenda)
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