60 nabbed for illegal cockfighting in Cam Sur

CAMALIGAN, Camarines Sur 9/26/17 (Bicol Standard)--Sixty persons were arrested yesterday afternoon at Camaligan Sports Center, otherwise known as the Fulgentes Cockpit, at Barangay San Roque, this town for violation of Presidential Decree No. 449.
The following are the names of the apprehended individuals:
- FRANKLIN FULGENTES y DEL CASTILLO
- WILLIAM GADOS y EDUARTE
- EDWIN YAO y PASAYON
- GERONIMO ESTABILLO, JR y PAAT
- REGALADO SANTOS y BARADIA, JR
- JERIC SANTOS y BARADIA
- RIZALDY BALONG y ABUEDO
- ROMEO PAGO y TUAZON
- ALVIN JANUARIO y CAPARDO
- ALEJANDRO NICOLAS y DOBAS
- JIMMAR VILLARE Y ARAZAS
- RAMADON STA. ANA y BELDAD
- RICKY HILARIO y REYALDA
- ARNOLD DELA CRUZ y DE JESUS
- AGAPITO ALBALATE y TABLAY
- CHRISTIAN BEA y ABELADO
- ANTONIO VERGARA y COMPAS
- FROCTOSO COBAL y PELAEZ
- ARIE PAPA y BIATA
- JEFFREY SALUD y ROSERO
- RODEL PANTE y FAJARILLO
- NESTOR JAY GAVERIA y LANUZA
- RICANTE POLAN y ANSUS
- EDGARDO MARIANO y ABILAY
- DOMINGO BELMORO y SALALIMA
- NHELIO SLUD y ROSERO
- ARIEL AGNA y ASUTELIO
- ERWIN ITIS y BOBARES
- JOSE BALLERDA, JR. y ALERIA
- ZANDY PORTEZ y VILARMENO
- JEFFREY PEÑALOSA y VARGAS
- EDGAR ESCAÑO y PACHECA
- SALVADOR AMADOR y PIJEDOR
- ERIC PUYO y BARASINA
- RENE CELERIO y ESTONIDO
- PEDRO RUIZ y IBARRA
- GENER BONGALOS y VILLEGAS
- RUSSEL PIMPOLIO y IMPERIAL
- REY MARK MONTERO y ALBIS
- NORBERTO SALAMANGQUI y TIKYO
- ERWIN MADAYAO y SANCHEZ
- GARRY ANCIANO y MADRIGAL
- JULIUS MEDRANO y BARELA
- ARJAY RAYRA y PASIDILLA
- ARON DELOS SANTOS y CAPE
- ALVIN ENCISO y FRANCISCO
- GREGORIO RITA y BRAZERO
- SANTOS OCIANA y OLAYRES
- RODRIGO DOMITITA y CAPE
- JESUS BALISTAMON y MIÑA
- REYNALDO CORDEZ y BONITE
- JOHNNY RIANO
- ADELINO LLAMERA, JR
- ALEX PARRA
- HEYRON BOBILES
- RENANTE VERSOSA
- ROMY RAMOS y AGUILAR
- JASON ALMENRAL
- CRISANTO ALANO
- ANTHONY ALANO
The anti-illegal gambling operations were conducted by joint elements of CIDT-Camarines Sur, PIB-Camarines Sur, and Camaligan Municipal Police Station.
The joint operatives confiscated 53 fighting cocks, 19 gaffs, one tally board, one bundle bet slip, and bet money amounting to P11,560.00 in different denominations. (With report and photo from Oscar Esmenda)