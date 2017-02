Tupada sa Legaspi City dinakop, 2 arestado

LEGASPI CITY 2/12/17 (BICOL STANDARD) – Mainit pa ngani an abo hale sa natuprod na mga harong sa Victory Village, Brgy. 28, saro pang problema an nagbutwa sa pareyong lugar kan sakyadahon kan pulis an tupadahan as nasambit na lugar.









An intelligence group kan pulis may confirmadong informasyon na an nasamit na barangay iyo an pig gigibohan kan burolang, apisar kan wara man digding licensiadong bulangan.Pinamayohan an raid sa tupadahan ni PSInsp Efren Paloyo, kasubagong alas 11:00 nin odto.Inarestar tanganing kasohan nin pagbalga sa Cockfigthting Decree asin Illegal Gambling (PD 1602) iyo sinda Andres Chavez y Dalde, Raul Candelario y Lauriano, pareyo residentes kan nasambit na barangay.An iba pang mga nagparticipar sa illegal na pabulang an marikas na nagtiripwasan padulag asin dae na nadakop kan mga pulis.Duwang pambulang na manok, sarong pula asin alibuyogon an dinara kan mga awtoridad para gamiton na evidencia sa pag plantiar nin caso.Sabi sa bareta, tinagbo kan mga pulis na nagsusultada kaya maribok asin nagsusuriyaw an mga parabulang.Mayong nasambit na ibang mga pangaran na imbuelto sa tupada.An sentenciador, lamesador asin an mismong nagpapadalagan kan tupada an dae nasambit sa baretang ini.