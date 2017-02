Tupada, jueteng, iba pa, aatoman kan pulis Naga

NAGA CITY—Aatoman kan mga pulis an pagdakop kan mga ipigbabawal na sugal. Kabale digdi an tupada, cara y cruz, jueteng, sugal sa baraha asin iba pa.Ini an sabi ni SPO2 Toby Bongon, an parapahayag kan Naga City Police Office.Ipinahayag ni Bongon na may bagong direktiba hale sa Campo Crame na nagsasadol sa mga pulis na maggibo nin mga programa para ipasunod an fuerza kan ley, orog nang may mga bareta na nagkukuriyat an mga ilegal na sugal.Mientrastanto, piglinaw kan parapahayag kan pulis na sa laog nin nakalihis na pirang aldaw malinig an blotter kan pulis, afuera sana kan nagkapirang mga saradit na krimen na ipigpaparekord sa sainda.Siring man, sa presente, an mga pulis nakacentro sa pagtao nin seguridad sa mga residentes kan Ciudad nin Naga.Kabale sa saindang tinatawan nin atensyon an mga matawong lugar arog kan mercado publico, sa palibot kan mga eskwelahan asin mga matawong tinampo.Base sa report, makusog man guiraray an ipigtataong suporta kan pulis sa Philippine Drug Enforcement Agency, na iyong nasa printera kan kampanya kontra sa ilegal na droga.“Maski na ngani nasa pagsuporta sana kami, yaon an tabang kan mga pulis sa gabos na oras sa PDEA,” sabi pa.