Primerong viaje kan tren sa Bicol, 1 an gadan, 1 irido

LEGASPI CITY 02/17/17 (BICOL STANDARD) – Saro tulos an nagadan mantang saro pa an irido kan sinda madagasan kan primerong viaje kan PNR sa rotang Naga-Legaspi kasubanggui.An nagadan iyo si Omar Martinez y Rentoy asin an irido iyo si Gorberto Rentoy na pigbubulong ngonian sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital (BRTTH) digdi.Base sa nakuang informasyon hale ki Engr. Jose Florece, an pamayo kan PNP sa Naga City, nagpirit suboot an victima na magbaktas sa riles kan tren, mantang an ibang mga vehiculo nasa “full stop”, Brgy. Tuburan, Ligao City.Nagadan tulos si Omar Martinez sa pinangyarihan kan aksidente.Maroromdoman na poon pa Disyembre 2016 nagbabandillo na an PNR na mabwelta na an saindang operasyon sa rotang Naga –Legaspi, pakatapos na mahirahay an mga raot asin ralapa nang riles kan tren.Alagad, kasuodma pa sana nadagos an pirang beses nang nabulilyasong pagbwelta kan saindang byahe sa Bikol. (May report hale ki Mark Kevin Arroco)