PINABAYAAN? 15ng barangay pa kan Minalabac daeng kuryente

MINALABAC, CSur 2/6/17 (Bicol Standard)--Hasta ngonian na aldaw, 15 pa sana kan 25ng barangay kan banwaan na ini gabos nagsasapo nin kadikloman.Sa informasyon na hale sa Casureco II, an mga barangay na mayo pang kuryente iyo an minasunod: Bagongbong, Zone 6 kan Hobo, Baliuag Nuevo, Magadap, Del Socorro, Bagolatao, San Antonio, Salingogon, Hamoraon, Manapao, Sagrada, Baliuag Viejo, San Jose, Catanusan, parte kan Taban, Tariric Proper, asin Catanusan.Nakakua nin informasyon an BICOL STANDARD na nagsabi na pighahalat pa kan cooperativa an pag-abot kan mga poste na gagamiton sa paghirahay kan linya.Huli kan nagdadanay na kadikloman nagbungkaras liwat an serye nin mga krimen sa mga barangay digdi. Naputol an supply kan kuryente kan Disyembre 25, 2016, kan magrapado an bagyong si Nina, kaya ngonian saro may kabangang bulan na sindang mayo nin ilaw.Sa pakihumapot sa Casureco II, inako kan opisina na maluya talaga ta mayong materiales.Mayong itinaong ciertong aldaw asin fecha kun nuarin magkakaigwa nin kuryente sa mga nasambit na mga barangay.Mientrastanto, mismong an mga linemen kan cooperatiba an dae makataong fecha kun nuarin sinda matatapos sa paghirahay kan mga linya kan kuryente.Huli kan bagay na ini an mga nagpupungot na mga residentes kan banwaan an haros magbalinghaw na huli sa pagtutubod na napabayaan na sinda.An surunod na mga incidente nin pag-ikit nin mga gamit asin propiodad an nagtutulod sa mga tawo na mag-orog pa an saindang kapungotan sa Casureco II.