Mga parakabod sa CNorte, nag-aagrangay

Protesta kan mga minero sa Camarines Norte

Kua ni Romil Del Moro





DAET, Camarines Norte 02/17/17 (BICOL STADARD) –Nagpaabot nin maimbod na pakisumaro si Gob. Edgar Tallado sa makuring kamugtakan kan mga saradit na mga minero sa Camarines Norte na pinondo kan Mines and Geosciences Bureau (MGB) kan Department of Environment and Natural Resources (DENR) na magkabod sa 11ng mga banwaan sa provinciang ini.An mga saradit na mga minero nagpaabot kan saindang inagrangay sa gobierno nacional na tugotan sindang magpadagos kan saindang naguimatan nang hanapbuhay, ta dakul na mga miembros kan saindang familia an magugutom.Segun ki Tallado may mga pending applications sa DENR para sa small-scale mining. Alagad, an MGB an habo na magtao nin permiso digdi.Mientrastanto, si Guillermo Molina, an director kan MGB sa Bicol nagpahayag na ipigimplementar kan saiyang opisina poon pa kan Enero 10 an kasuguan na pondohon an gabos na small-scale minining operations huli man sana sa mga nanotaran na mga pagbalga kan reglamento kan gobierno.Nasambit ni Molina an dae pag-otob kan mga minero kan Executive Order No. 79, asin an Implementing Rules and Regulations kan R.A. 7076 na mas bisto sa apod na Small-Scale Mininng Act.An tinamaan na entero kan nasambit na kasuguan kan MGB iyo an mga parakabod sa Paracale, Labo asin Jose Panganiban, na nanotaran kan nasambit na opisina na dagmang an nangyayaring ilegal na pagmina, sabi ni Molina.“Mayo nin aprobadong Minahang Bayan sa Camarines Norte, na inaprobaran kan DENR secretary, susog sa recomendasyon kan Provincial/City Mining Regulatory Board,” sabi pa ni Molina.Si Serafin Dasco, an presidente kan Samahan ng Magkakabod ng Paracale an nasa frentera ngonian sa pakikipaglaban kan mga saradit na minero.Maroromdoman na kan sarong aldaw, labing 5,000 na tawo an nagmarcha pasiring sa atubangan kan Capitolyo Provincial kan Provincia para magpaabot kan saindang reklamo.Sagkod ngonian mainit pang maray an isyung ini, mantang rinibong mga familia an namimiligrong magutom huli ta mayong pwedeng makuanan nin pagbuhay.