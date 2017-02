Manugang sinaksak kan panugangan sa Tabaco City

TABACO CITY 02/17/17 (BICOL STANDARD) – An panugangan man sana kan victimang si Rosemarie Bartolata, 33 anyos, may agom an suspechado na nagsaksay saiya sa laog mismo kan saindang harong.









An incidente nangyari kasuodmang alas 9:00 nin aga sa brgy. Bankilingan sa ciudad na ini.Sabi kan imbestigador an causa kan krimen iyo an luma nang iwal kan famila.Base sa deklarasyon kan victima, si Agustin Bartolata y Capel, 74 anyos, panugan niya, nag-agi sa saindang harong kasoodma.An sabi kan victima, dae niya aram kun nata ta biglang naglaog sa saindang residencia an saiyang panugangan.Maski mayong malinaw na pig ponan, bastang sinaksak na lang kan suspechado an victima.Maray nganing sa takyag sana ni Rosemarie Bartolata nagtama an kutsilyo, asin dae man siya narugado kan lugad.An suspechado dinara sa hepatura kan pulis asin sasangatan nin magkakanigong caso.