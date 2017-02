Maisog na kampanya kontra sa sugal nagrangkada na sa Naga

NAGA CITY 2/14/17 (BICOL STANDARD) Ultimong rog-rog na mga sencillo bako nang salvado ngonian sa maisog na kampanya kan pulis kontra sa ilegal na sugal.Bako nang naka-sentro sa ilegal na droga an target kan mga pulis kundi an nagkuriyat na ilegal na sugal, poon sa pusoy, cara y cruz o an inaapod na “pull out,’ o maging an jueteng na haloy nang nagkuriyat digdi.Sa report ngonian na aga, pinonpon kan pulis an gabos na taya sa cara y cruz (pull out) na ginigibo sa Day Care Center Building, sa Brgy. Cararayan.An solamenteng nadakop iyo si Hector Reverente y Resayaga, ta an iba pang mga kabale sa mga nagsusugal nakadurulag.Bilang evidencia, dinara kan mga pulis an kantidad P260.00, na mga sencillo.Kabale sa mga gagamiton na evidencia iyo an tulong pidasong takal na piso, na pigpapa-olanto kan mga nagkakawat kan nasambit na sugal.Kakasohan si Reverente nin pagbalga kan PD 1602.