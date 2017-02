2ng nagkikil sa paagui kan Smart Padala, dakop sa Labo

LABO, CNorte 02/18/17 (BICOL STANDARD) - Biglang naglungsi an 2ng lalaki na nabisto sa pangaran na Allan Nano y Federico asin Michael Nano y Gaco, pareyong parakabod nin bulawan, kan sinda dakopon mantang nag-kokobra kan kantidad P980.00 sa Smart Padala sa public market digdi.Nadakop an duwa sa paagui ni Joey Saman y Albo, security guard asin residente kan Brgy. Bautista sa banwaan na ini.An mga suspechado suboot nagpamalo na kasaroan kan victima asin nagkikikil nin cuarta sa saiya, gamit an celphone.Nagpadara an mga suspechado kan reference numer sa Smart Padala para digdi ihulog an cuarta.Ipig-osip kan victima an nasambit na incidente sa pulis, kaya nadakop an duwang imbuelto sa pagkikil.Dinara sa hepatura kan pulis an mga suspechado tanganing sangatan nin kaso.