Ika 2ng bakbakan kan Army vs NPA sa Bicol

CAMP ELIAS ANGELES, Pili, CSur- 2/6/17 (BICOL STANDARD) – Liwat nagkabakbakan an mga miembros kan New People’s Army (NPA) asin an mga miembros kan 9th Infantry (SPEAR) Division, sa Sitio Bantolinao, Brgy. Amutag, Aroroy, Masbate.

Nangyari an baradilan kasubagong ala 1:40 nin hapon.Ini an ika duwang hornada nin baradilan poon sana kan i-anunciar kan ambos lados an saindang desisyon na taposon nang amay an “unilateral ceasefire.”Segun ki Capt. Joash Pramis, an Public Affairs Officer kan 9th Division, nagrerecorida an mga tawohan kan 93rd Division Reconnaisance Company para aramon kun igwa nin mga armadong rebelde sa nasambit na lugar.Alagad, bigla sindang pinaarakasakan nin mga badil.Nagdurar nin 10 minutos an pagkanta kan mga makukusog na armas.Pagtapos kan baradilan nakua kan mga soldados kan gobierno an mga “improvised explosive device" (IED), 96 na bala para sa M14 rifle, salong jungle hammock, 2ng maxell battery, 10ng AA battery, mga bulong asin mga documento na nawalat kan mga rebelde.Sabi sa report, mismong mga residentes kan lugar an nagpatunay na may naheling sindang mga rebelde na nag-titiwis an dugo asin an iba may mga lugad, mantang padulag hale sa lugar kan ralaban.Mientrastanto, kasuodma man sana, nagsugo na si 9ID Commander Major General Manolito Orense na pakusogon pa an fuerza kan gobierno asin lapagon an mga nagdudulag na mga NPA.An directiba ni Manolito base sa order kan halangkaw na official kan Army na surodon an mga lugar na ginigibong tagoan kan mga rebelde.Sinahotan kan mga soldados kan Army na an mga NPA iyo an nasa likod kan mga kariribokan sa nasambit na lugar.Maroromdoman na, nagbaradilan na man sa banwaan kan Casiguran, Sorsogon an mga Army asin NPA kasubagong pasado alas 6:00 nin aga.