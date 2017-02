Holdupper na disarmaran, nakadulag sa Virac

VIRAC, Catanduanes 2/12/17 (BICOLSTANDARD) – Dae nadagos si plano ni “Alyas Tagalog,” na nagprobar kutang magholdup sa tindahan ni Merlita Sorrera kan siya madisarmaran ni Bobby De la Cruz asin an mga katabang sa tindahan.













Segun sa pulis si “Tagalog” may armas na calibre .38ng revolver, nakasuklob nin bonnet sa payo, jaket asin may gamit pang wig tanganing dae siya mabisto.Segundo sana an nakalipas kan magdeclarar siyang “holdup”, natrinkahan tulos siya ni De la Cruz asin mga pagiriba, na yaon man sa tindahan.Naagaw sa holdupper an badil na may laog nin 4 na bala, bonnet, pang itaas na t-shirt, camiseta, jacket asin an wig na gamit tanganing maitago an saiyang pagkatawo.Idinagdag sa report na mayong naginibo an holdupper kundi an mag-pulospugos asin kan makabutas, suminakay sa saiyang motorsiklo, dangan nagrangkada padulag.An direksyon niya pasiring sa banwaan kan San Andres, Catanduanes.Hasta ngonian pighahanap pa si “Tagalog” kan mga awtoridad tanganing sampalingon nin caso.