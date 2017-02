EDITORIAL | PNP: Pasaway Na Pulis?

Makulog sa payo pagdangogon an mga rimong-rimong kan mga tawo manongod sa mga nangyayari ngonian na imbuelto an mga pulis.Nagbago na kuta an pagheling asin naglangkaw an respeto kan mga tawo sa nakaaging mga bulan ta naobserbaran kan kadaklan an karahayan kan mga inaapod sa Bicol na “Kasurog Cops.”Mamundo sanang pag-atid-atidon na bigla na naman naraot an dangog ninda, sa atubangan kan mga nangyayari ngonian.Pulis, iyo daa an hutok sa pagkidnap kan Koreano na si ki Jee Ick Joo.Sa laog pa kan Campo Crame tinigbak.Ano na ini!An gabos na ipinaheling na karahayan kan mga kabado ninda dinigtaan sana nin nagkapirang mga raot an payo sa organisasyon.Digdi sa Bicol, halangkawon an pagheling asin respeto ki Chief Supt Melvin Buenafe, an Regional Director kan PNP.Mala ta mate kan saindang organisasyon an mayong huraw na suporta, tabang asin pag-anduyog kan saindang mga programa.Maging sa kampanya kontra sa droga asin kriminalidad yaon an tabang kan mga civilian.Kanugon talaga an pinaheling na pagmakulog asin sinceridad sa trabaho kan kadaklan kan kapulisan.An saro sa mga na-iilawan ngonian iyo an nangyayari sa Isla kan Catanduanes.Difisil na malingawan kan mga Bicolano na an pinakadakulang laboratoryo kan shabu duman nabungkalan kan mga awtoridad.Ano dae lamang ini naparong kan mga pulis na haloy nang nakadistino duman?Kan sarong aldaw may ipigbiklad na reklamo an mga taga Pandan, Catanduanes.Nagkapirang mga pulis an imbuelto suboot bilang protector sa illegal logging.An nagkapira, pinangaranan na asin ipigsumbong ki RD Buenafe.Naghahalat an banwaan kan pagluwas kan katotohanan dapit sa bagay na ini.Kun magdadanay an siring na mga illegal asin maka-orag na gawi ninda, madidigtaan nin orog an pangaran kan pulis.Nawara na kuta an bansag na “PNP: Pinatay Ng Pulis.”Aapodon guiraray sindang “PNP: Pasaway na Pulis.”