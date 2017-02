LUPI, Camarines Sur 02/18/17 (BICOL STANDARD) – Yaon na sa poder kan pulis digdi si Guillermo Ajento Jr., y Arnaldo na inarestar huli sa casong Rape.An suspechado, 20 anyos an edad, taga Brgy. San Jose, sa banwaan na ini.Ipigserve sa akusado an duwang mandamiento de aresto na firmado ni Judge Jose Manuel G. Salumbides kan RTC Branch 56 sa Libmanan; an enot na kaso, Rape asin an ika duwa pagbalga kan Sec. 10 kan Art. VI kan R.A. 7610.Sa kasong Rape mayong fianzang ipigrecommendar an jusgado.Alagad sa casong pagbalga kan Sec. 10 kan Art VI kan R.A. 7610, may recomendadong fianazang P40,000.00.