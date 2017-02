Aki na suboot pigkidnap, nagputik, sabi kan CSWD

NAGA CITY—“Dakulang influencia sa pag-isip kan mga aki an social media. Kaipohan na pakarayon kan mga magurang an saindang relasyon sa mga aki,” ini an pahayag ni Anabelle Vargas, kan City Social Welfare and Development Office digdi.Ipinahayag niya sa intrevista kan media na apisar kan realidad na sibot an mga magurang sa paghanapbuhay, kaipohan na prioridad man guiraray an familia.“Kun an mga aki dae na nakakaolay kan mga magurang, naghahanap na sinda nin iba na makakaolay para masabihan kan saindang mga problema,” sabi pa ni Vargas.Mientrastanto, pigconfirmar kan nasambit na opisyal na nakaolay ninda si menor de edad na taga Triangulo na nagpabantog na dinukot siya nin mga dae bistong lalaki.“Nagputik daa siya ta takot na ma-anggotan kan mga magurang. Dae siya nagpuli sa harong, kaya nag gibo nin estorya para makasalvar na makastigo,” sabi pa.Inako kan sinambit na opisyal na may mga nadadalan na kawat sa internet an mga aki ngonian na pwedeng maka-afectar sa saindang pag-isip.“Kun makagadan ka, sabi sa kawat, may dakula kang puntos," segun saiya.Huli kaini, an mga magurang man guiraray an dapat enot na magmato kan saindang familia, dugang pang pahayag ni Vargas.