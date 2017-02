34ng para sugal sa CNorte, dinarakop kan pulis

DAET, Camarines Norte 02/18/17 (BICOLSTANDARD) – Treinta y cuatrong (34) personas an dinakop kan mga pulis hale sa 8ng banwaan kan Camarines Norte na suboot imbuelto sa sari-saring sugal poon kan Feb. 15 hasta Feb. 17, 2017.Enterong sinurod kan mga pulis an mga parasugal hale sa mga banwaan kan Talisay, Vinzons, Jose Panganiban, San Vicente, Labo, Basud, Capalonga huli sa bagong direktiba na maigot na ipaotob an ley kontra sa gabos na forma nin illegal na sugal.Hale sa Talisay, an mga nadakop iyo sinda Dionesio Asis y Esperas, Felipa Primo y Carina asin Nazario Paitan y Zoilos na inabotan kan mga pulis mantang naka kainitan kan saindang pag tong-its sa Purok 4, Brgy. Poblacion, alas 2:00 nin hapon.Pag alas 2:30, an pulis kan Vinzons nagsakyada sa Purok 4 asin dinakop mantang nagsusugal nin tong-its sinda Irene Vela Cruz y Oresca, Anna Vela Cruz y Pantoja asin Katrina Eleazar y Gabo.An Jose Panganiban police naglansar nin siring na operation. Naabotan sa lamesa kan sugalan iyo sinda Anthony Referente y Agua, Randy Alboro y Novabos asin Domingo Referente y Agua, na tong-its man an pigkakasibotan, alas 3:00 nin hapon.Sa San Vicente, rinipol kan pulis sa sugalan sinda Elmer Barrameda y Jardino, Marife Ferrer y Jardinero, asin Roberto Ralia y Dayap. Tong-its an kinakawat kan nasambit na grup sa Brgy. Silangan digdi, alas 3:07 nin hapon.Sa ibong na lado, dinakop sa Labo an mga nagsusugal “pekwa.” An dinarakop na nagsusugal iyo sinda Raul Senis y Gonzales, Alfonso Forster y Baser, Jerson Quilas y Novabos asin Gerro Delos Santos y Obay, alas 3:35 nin hapon.Afuera kan mga imbuelto sa “pekwa,” saro pang grupo na nagsusugal nin pusoy an nagkadarakop. Sinda iyo an minasunod: Norlito Mancenido y Dumlao, Rommel Ognita y Tabuso, Aser Salvanera y Cargonilla asin John Dasco y Gonzales.Gabos sinda residentes kan Purok I, Brgy. San Antonio, sa banwaan digdi.Sa Lydia Malvida y Cuevas, Melissa Rabatan y Purificacion asin Gil Malvida y Cuevas nadakop man na nagkakawat nin nin tong-its sa Brgy. Pinagwarasan, Basud.Sa Daet, an mga nadakop sa illegal gambling iyo an minasunod - Rene Laborte y Yanto, Rolando Bacuno y De Leon, Salvador Bardon y Pieda, Anthony Aspe Zaleta, Jose Mago y Rellermo asin Eugene Calwing y Gutierez, na nag susugal nin cara y cruz (pull out).An ultimong operasyon ginibo sa Capalonga, poco mas o menos alas 5:15 nin hapon, asin an mga nadakop na nagsusugal iyo an minasunod: Jose Olaguer Jr. y Lapisora, Elmer Caldit y Bepenosa, Arnulfo Merilla y Pacay, Mario Coderez y Robles asin Joel Juego y Juevez.Naabotan sinda kan mga pulis na nagsusugal nin tong-its.Base sa report, an gabos na mga naaprehendir na imbuelto sa illegal na pagsugal an sasangatan nin casong pagbalga kan ley.An reklamo contra sainda an dinara na sa Provincial Prosecutor’s Office, para sa magkakanigong disposisyon.