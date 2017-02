Pulis pondo sa pagtokhang

NAGA CITY 1/31/17 (Bicol Standard)—Mapondo ngona an pulis sa pagtokhang, sabi ni Bicol PNP Regional Director Chief Supt Melvin Ramon Buenafe.

Ini bilang pag-otob kan kasuguan ni Pres. Rodrigo Duterte na kaipohan enoton kan pulis an paglinig kan mga pasaway sa saindang ahensiya.



Sabi ni Buenafe, apisar kan siring na kasugoan, higot man guiraray an saindang pakikipagtabangan sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) na iyo na an mayormenteng maasikaso kan mga problema sa ilegal na droga.



An bagong pagboot nagpoon kan magluwas an reports sa media na ginagamit kan ibang pulis an tokhang sa illegal na mga transaksyon, kabale an extortion.



Si pagkidnap asin paggadan kan Koreano an nagratak kan maray na dangog kan programa kan gobierno sa illegal na droga.



Mientrastanto, magiging sibot an pulis sa 7ng clase nin krimen, arog kan Robbery, Murder, Homicide, Rape, Carnapping, Theft, Physical injuries, asin sa internal cleansing sa sainda mismong opisina.



Piglinaw man niya na kun igwa nin mga walk-in na mga surrenderers, na naghahagad nin tabang na magpromisa na dae na sinda magamit nin illegal na droga, ini i-poproceso man guiraray ninda.





An mga masunod na aldaw asin bulan i-tatagama kan pulis sa mga programa sa community relations, pagpatalubo kan grupong Kasurog laban sa Droga asin an Bicol Region Against Drugs (BRAD).