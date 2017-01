“Nag-overheat” na gen-set causa kan kasulo sa Pili

PILI, CSur 1/12/17 (BICOL STANDARD) – “Nag-overheat” na generator an rason kan pag-arab-adab kan kalayo na nagresulta sa pagka-raot kan nasambit na makina.









Segun sa imbestigasyon kan mga bombero, nadiscubre kan mga epleado kan Gallintina Industrial Corporation na nagkukurab an saindang generator poco mas o menos alas 11:35 nin aga.





Naampat an kalayo pasado alas 12:20 nin hapon, sabi kan Bureau of Fire Protection.





An kagsadire kan companiyang nasulo iyo si Jerome Lee, na taga Brgy. Tagbong, digdi.