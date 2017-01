Minabalac, pirang aldaw pang mayong kuryente –Casureco II

MINALABAC, Camarines Sur 1/2/17 (Bicol Standard) -- Mayo pa lamang nin senyal na makakabalik an supply kan kuryente sa banwaan na ini, 9 na aldaw makalihis na padaplaon an sinambit na lugar kan makusog na bagong si Nina.





Ngonian na hapon, an mga residentes digdi, poon sa boundary Milaor nagbabantay na mag-agi an service crew kan Camarines Sur II Electric Coop, Inc. (Casureco II) sa paghuna na makakabale na sinda sa mga papabulosan nin kuryente.Sa intrevista kan radyo kasubangong aga ki Rolly Pante, an oficial na parataram kan cooperatiba, inako kaini na difisil na maray an saindang kamugtakan, huli sa grabeng distroso na iwinalat kan bagyo.Afuera kan nagkapirang centrong mga lugar sa Naga City, nagkapira pa sanang mga banwaan an may tig-dirikit na kuryente sa mga poblacion.Nagpahayag si Pante na may maabot na tabang hale sa ibang mga cooperatiba nin kuryente na dae tinamaan kan bagyo, ngonian na maabot na aldaw.An nagconfirmar na kan saindang tabang iyo an hale sa Camarines Norte asin sa Eastern Samar.Mientrastanto, an mga banwaan kan Pili, Tinambac, Siruma asin Minalabac an pwedeng mahaloy pa antes nakanamit nin ilaw, huli ta dakul an nadistrosong mga linya asin poste kan kuryente.