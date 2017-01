Mga tios na pamilya sa gilid kan dalan

Ini na lang po an natada kan saiyang sadit na dampa. An tios sa pagkabuhay na may sadiri kan harong na ini, naghingowa guiraray na patindogon an apat na harigi kan saiyang "inaapod na harong." Apat na harigi, may lipod na sako, asin sinala-salang dahon nin niyog an saiyang pandong. Tama sanang turogan kan sarong tawo an saiyang nahaman na palasyo. Retrato na kua ni Vince Villar.