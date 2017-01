Mga makina asin gamit sa harong, linimas kan parahabon sa Daet

DAET, Camarines Norte 1/18/17 (BICOL STANDARD) – Mayong itinadang gamit sa laog kan harong an parahabon na nagsalakat sa sarong residencia sa Blk 8, Lot 25, sa Happy Homes Fairview I, Brgy. Magang, digdi.













Sabi sa report kan pulis, poco mas o menos alas 5:45 nin aga nangyari an krimen kan Enero 16, sa nasambit na lugar.

Ipinahayag ni Rosalinda Ibasco y Chavez, 49 anyos, may agom, na dae nabisto an responsible sa krimen.





An mga imbestigador nagsabi na binayaan kan kagsadire kan harong na mayong bantay sa laog nin 21ng aldaw, poon kan Dec 26, 2016 hasta Enero 16, ngonian na taon.





Pagtungkahal pa sana ni Ibasco sa laog kan residencia niya, narisa niya na rinaot an sarong parte kan harong, na iyong ginamit paglaog kan naghabas.





Mantang yaon sa laog, sinaro-saro na pinunpon kan parahabon an minasunod na kagamitan: mountain bike; dakulang digital microwave oven; heavy grinder na may trademark na Bosch; vacuum pump na may kantidad P25,000.00; electric saw na may trademark Bosch; sarong demolition hammer, digital manifold gauge na kantidad P75,000.00; 3ng portable hand screw; 3ng electric drill na may trademark Bosch; saw hammer, portable drill, digital Gas Leak Detector, tiener calliper, sarong set nin welding Torch; Oxy Acytylene hose; jackhammer; portable welding machine, limang padis na branded na sapatos, 3ng electric extension male plug asin sari-saring cable nin electricate tools, asin iba pang sari-saring mga bado asin kagamitan.





An mga awtoridad nagtitipon pa nin mga informasyon asin evidencia hasta ngonian tanganing makua an mga hinabon na kagamitan.