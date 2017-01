May armas na badil-badil, inarestar kan pulis, nakuahan nin shabu

BAAO, Camarines Sur 1/17/17 (BICOL STANDARD) Sarong 34 anyos na lalaki an dinakop kan mga pulis mantang may darang badil na pwedeng mamaloan na tunay kun dae tulos na-verificar na badil-badil na M16 palan an dara kaini.Si Jerrol Buquid y Velarde, 34 anyos, na residente kan Brgy. Buluang digdi, an inarestar tulos kan mga pulis na iyong nakaheling saiya na nakatindog sa may talipapa, asin may pugol kan replica kan M16.Nangyari ini sa Brgy. Caranday sa banwaan na ini.Mientrastanto, kan dakopon si Buquid, nakadalagan tulos sa lugar na kun saen siya inarestar an duwang miembros kan media na sinda Mike Biando kan GMA 7 asin Teresa Iraola kan Radyo Amigo para magkua kan detalyes kan bareta.Kasunod kan pag-arestar sa suspechado, ginibo kan mga pulis an body search sa victima, asin 3ng mga transparent plastic sachet an nakua sa lawas kan suspechado.Sa ginibong pag-rekesa kan hawak kan suspechado, yaon man si Punong Barangay Nonito Dato kan Brgy. Caranday digdi.Sinda iyo na an naging testigo dapit sa nasambit na pag-arestar ki Buquid.An suspechado sasangatan nin caso sa jusgado kan Oficina kan Procurador kan Provincia kan Camarines Sur.