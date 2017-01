Causa kan kasulo sa Libmanan, pig-aaram pa

LIBMANAN, Camarines Sur 1/1/2017 (Bicol Standard) -- Pig-iimbestigaran pa hasta ngonian an causa kan kasulo sa banwaan na ini sa kasagsagan kan preparasyon para sa Bagong Taon kasubanggi.

Kua ni Roderick Imperio

Ini segun ki Fire Officer 2 Josel V. Jeremias sa entrevista kan BICOL STANDARD.Susug sa saiyang pahayag, nagpoon an kasulo 11:18 nin banggui.Ini man pigdeclarar na "under control" kan alas 12:30 nin maomagahon asin pag-abot kan alas 6:10, pigdeclarar na fire out.Sinabi pa ni Jeremias na an natuprod na propriedad iyo an Shajah Express Mart sa Barangay Poblacion, sa banwaan na ini.An tindahan pagsasadire ni Danilo Nieva Pamplona.Pig-aadalan kan Bureau of Fire Protection (BFP) an gabos na pwedeng naging causa kan kasulo, kabali an biglang pag-abot kan supply kan kuryente kasubanggi sa nasambit na barangay."Alagad ini iveverify mi pa," sabi ni Jeremias.An mga nagresponde sa kasulo iyo an BFP Pamplona, Sipocot, Cabusao, Naga White, asin Chin Po Tong. (Report ni Oca Esmenda)