LEGAZPI CITY: Gadan na lalaki nakua sa Banquerohan Cemetery

LEGAZPI CITY 1/02/17 (Bicol Standard) – Sarong bangkay nin lalaki an nakua sa laog kan laguerta kan Banquerohan Public Cemetery kasubagong alas 12:52 nin odto.



An gadan nabisto sa pangaran na Roberto A. Medes, 39 anyos, residente kan sinambit na barangay.



Segun sa mga imbestigador, enot nakaabot an informasyon ki PO1 Leron, na iyo an desk officer kan PCP 4.



Mismong si Punong Barangay Melvin B. Andez an nagpaisi sa pulis.



An mga miembros kan SWAT team asin an Criminal Investigator kan police station an nagduman sa laog kan cementeryo tanganing confirmaron an report.



Sabi kan mga Imbestigador an bangkay dinara sa Bejer Funeral Parlor para sa autopsy examination.



Mayo pang ibang detalyes an baretang ini.