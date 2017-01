Lalaking taga Tinambac, nakuang gadan sa Camalig, Albay

CAMALIG, ALBAY 1/19/17 (BICOL STANDARD) –Mayo nang hinangos kan nakua an sarong lalaki na nabisto sa pangaran na Roger Molina y Arcinue, 54 anyos, na taga Tinambac, Camarines Sur.













An mayong nang buhay na lawas kan victima nadiscubre kasubagong alas 4:40 nin aga, sa P-3,Brgy. Libod, sa banwaan na ini.





An sabi sa report sa pulis an nakadiscubre kan gadan iyo si Hilda Sidon y Regazpi, balo, 45 anyos an edad.





Yaon sa laog kan saiyang harong an hawak kan gadan kan madukayan.





Mientrastanto, idinalagan pa kuta sa Municipal Health Office kan banwaan na ini si Molina para ipaheling sa doctor.





Alagad, sabi kan nag asikasong doctor mayo na siya nin buhay.