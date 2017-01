Lalaki, sinaksak sa Goa, binawian nin buhay

GOA, Camarines Sur 1/09/17 (BICOL STANDARD) –Pig-iimbestigaran pa kan pulis an motibo sa pagsaksak, gadan ki Gregorio Asido y Gutierez, 63 anyos na residente kan Zone 4, Brgy. Salog, sa banwaan na ini.

Base sa report na ipinaabot sa pulis, an suspechado sa pag-gadan sa victima iyo si Daniel Asido y Laurenciano, soltero, na residente man kan barangay na nasambit.An krimen nangyari kan Enero 7, alas 4:30 nin hapon.Ipinahayag sa report na an suspechadong si Asido an nalalangob ngonian sa hepatura kan pulis, mantang pighahanda an pag-sangat kan caso contra saiya.Mayo pang malinaw na informasyon kun ano an motibo sa paggadan sa victima.An gadan pigbibilaran ngonian sa Marymar Funeral Homes, sa Brgy. Taytay, digdi.