Lalaki sinaksak sa baylehan sa Tiwi kasubanggui

TIWI, Albay 1/1/17 (Bicol Standard) Pinatadokan nin matarom na armas an kagiriran ni Jomar Colanza y Clavecillas, 23 anyos na residente kan Brgy. Lourdes digdi kan dae bistadong tawo, sa sarong baraylehan, kasubanggui.









Sabi kan pulis, primerong nakaabot sainda an informasyon dapit sa krimen poco mas o menos alas 12:35 kasubagong mag-omagahon.Si Allan Cilo y Cruez, na driver nin tricycle an nag-paabot sa mga awtoridad kan nasambit na incidente.Base sa imbistigasyon ni PO3 Christopher Cea, nangyari an incidente alas 11:40 kasubanggui, mantang nagkakaigwa nin kaorogmahan sa baraylehan sa covered court kan Joroan, sa P-6, kan banwaan na ini.Huli kan kaorogmahan, dae tulos nabisto an nagsaksak sa victima.Ngonian na aga, an pulis kan banwaan na ini nagpahayag na nagbilog sinda nin team nin mga awtoridad na matipon nin mga evidencia asin informasyon tanganing madakop an kriminal.Mientrastanto an victima idinalagan sa Ziga Memorial District Hospital (ZMDH) sa Tabaco City tanganing ipabulong.Alagad, pirang minutos sana pagabot sa ZMDH, ilinipat siya sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital (BRTTH) sa Legazpi City.Nasa hot pursuit operation pa ngonian an mga pulis.