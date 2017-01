Lalaki nabudalan nin kotse sa may Legaspi Cemetery, gadan

LEGASPI CITY 1/24/17 (BICOL STANDARD) — Dimalas na nabudalan nin awto si Jorge Navarra y Relorcasa, 60 anyos, na residente kan P- 5, Brgy. Bonot, kasubangui.





An gurang nagbalyo sa tinampo sa sa crossing, sa may atubangan kan Legaspi Cemetery kan siya mahagop kan awto na minamaneho ni Joseph Adrian Masip y Villanueva, 18 anyos an edad.Sarong Corolla Sedan na vehiculo an pig mamaneho na joven na si Masip.An sabi kan driver bigla si pagbalyo sa tinampo kan gurang, kaya dae kinaya kan preno na malikayan an aksidente.Idinalagan pa man kuta sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital (BRTTH) an victima, alagad binawian na siya nin buhay.Nangyari an aksidente alas 10:10 kasubangui.