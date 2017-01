CAWAYAN, Masbate 1/07/17 (Bicol Standard) – Binadil asin nagadan si Nonong Jumao-as na taga Brgy. Calumpang digdi.





Ini an ipinaabot na sumbong ni Roberto Lipetin, an Punong Barangay kan Brgy. Pin-as, sa banwaan na ini.An nasambit na report ipinaabot ni PB Lipetin por medio nin apod sa telepono sa pulis kan banwaan.Segun sa report, mayo nin nakabisto kan mga responsable sa krimen.Hastang sinusurat an baretang ini, dae pa aram kun ano an motibo kan pag-gadan sa victima.Ginigibo pa ngonian an follow-up investigation kan casong ini.