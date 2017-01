ISIPON, OSIPON | VICE GOV PENA, BOKAL HERNANDEZ, MA MAYOR NA?

AN sabi kan iba amay pang maray para liwat pagorolayan an politika.

Labi pa sana manangad na anom na bulan an nakaagi poon na magtukaw an mga elihidong lokal na opisyal sa 2016-2019.Alagad sa pagmasid ko, malinaw nang maray an gibsaw kan mga interesadong magkarandidato sa mid-term election sa 2019.****Dyata, desidido na si Vice Gov. Ato Pena na labanan si Mayor Tom Bongalonta sa cargong alcalde.Maray na laban ini.Pareyo sinda taga Partido.Si Vice Gov. Ato Pena propiong taga San JoseSi Mayor Tom Bongalonta, taga Sagnay.Ralaban ini kan mga taga Partido na taga Pili na man ngonian.****Mayo digdi na dehado. Mayo nin llamado.May bentahe lang si VG Pena ta dakul siyang panao “relief goods” hale sa Provincial Government.Si Mayor Bongalonta, tikapo nin pondo.An sabi kan duwang bokal na nakaolay ko, papasakitan daa si Mayor Bongalonta kan Sangguniang Panlalawigan. Dae aaprobaran kan SP sa review an Annual Budget kan Pili ngonian na 2017.An bentahe ni mayor TOM ta siya an incumbent asin gurangan nang politico digdi.Mahiwas na an gamot sa mga tawo.Arog kan dati armas niya iyo an” TOM” (tapik-tapik, oro-abrasa, maray na servicio).Si VG Ato, igwa man kaini. Igwa pang Capitol. Igwa pang Kapital.***Dyata, plano kan Sangguniang Panlalawigan na dae aprobaran sa review an 2017 Annual Budget kan Libmanan.Ini kun makalusot sa Sangguniang Bayan.Alagad, sa pag masid kan para surat na ini, mismong an Sangguniang Bayan dae maaprobar propuesto na hale sa Alkalde.Nangyari na dati digdi.Mangyayari liwat ini.Herak man talaga kan mga taga Libmanan.An binotohan kaya ninda mga official na mayong pagmakulog sa banwaan.***Makusogon daa an boot ni Vice Mayor Rommel Bulaong na labanan si Mayor Bernard Brioso sa sa election sa 2019.Dating iribahan sinda.Maski sa kaso na pig bibistahan ngonian sa RTC iribahan pa.Langkag na lugod si Nonoy Dy ta dae pa nagbababaan suspension sa duwa (Brioso asin Bulaong) huli sa casong pagmalgastar kan fundo kan banwaan kan sinda mga consejal pa sana.Kun masuspendir sinda, maswerte an topnotcher na kagawad asin an ika duwa.Sinda an matukaw na Acting Mayor asin Vice Mayor sa panahon na suspendido si Mayo Brioso, asin Vice Mayor Bulaong .Kabale pa sa mga akusado sa kapareyong kaso iyo an incumbent Kagawad na si Jerry Tendero.***Sabi kan sakong informante mas kursunada daa ni Gov Migz asin Cong LRay na tambodan si Bokal Mulo Hernandez sa cargong alkalde kan Libmanan.Maboot. Madaling dulokon. Humilde. Ganador sa election.Kun arog kaini an balasa kan baraha sa politica sa Libmanan, madidisliso an pangaturugan ni VM Bulaong na matambodan asin padalaganon bilang alkalde.Sa ngonian mayo pang malinaw na bareta kun kakagaton na ni Bokal Hernandez an agyat na ini saiya.Nag huhuyom-huyom sana si Mulo Hernandez.