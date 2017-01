GUINOBATAN, Albay: Maestro, retiradong Army nakuang pareyo gadan

GUINOBATAN, ALBAY 1/24/17 (BICOL STANDARD) – Sarong retiradong miembro kan Army asin maestro sa Quitago Elementary School an pareyo gadan sa incidenteng nangyari sa Purok 7, Brgy. Inamnan, digdi, kasubangi.













Si Reynato Nares y Pantoja, sa ibong na lado, 38 anyos, maestro sa Quitago Elementary School, may tama nin badil sa kapareyong lugar. Binawian man siya nin buhay.



Sa enot na report pig laladawan kan pulis na si Pallan papuli sa saindang harong hale sa Poblacion ta naghatod kan saiyang aki na mabiyahe pasiring sa Manila.



Poco mas o menos alas 7:00 kasubangui, si Edna Pallan, agom ni Apollo, nadangog na nagsusuriyaw asin naghahagad nin tabang. Naheling niya an saiyang agom na si Apollo na nagkakarigos nin dugo.



Mientrastanto, nakaolay kan pulis si Joel Trinidad asin ibang residentes kan barangay na anas nagsabi na nadangog ninda an surunod-sunod na putok nin badil, hale sa pinangyarihan kan incidente.



Mayo pang malinaw asin detalyadong informasyon dapit digdi.



May report sa pulis na dati nang pigtutuyaw ni Pallan an mga dae niya bistong mga lalaki na parate pasiring sa residencia kan maestrong si Nares.



An maestro, dati nang pig TOKHANG huli sa suspecha na may aram siya sa pagbariwas kan ipig babawal na shabu..



Alagad, apisar kan pig TOKHANG na ngani suboot an maestro, dae pa ini nagpondo kan saindang aktibidad.



Pig papadagos kan mga pulis an saindang imbestigasyon.

Sa police report, naaraman na may tama nin mga saksak an lawas si Apollo Pallan y Obaniala, 58 anyos, na dating miembro kan Army.