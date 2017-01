Estudyanteng taga Sipocot, sinaksak, gadan

SIPOCOT, CSur 1/09/17 (BICOL STANDARD) –Pirang beses na sinaksak hastang binawian nin buhay si April Roland Bonito y Lalugo, 19 anyos, estudyante na taga Brgy. Sagrada Familia digdi.

An krimen nangyari kasuodmang alas 3:00 nin mag-omagahon, mantang an victima papuli sa saindang harong.Hale si Bonito sa baylehan, sa pagcelebrar kan fiesta sa saindang barangay.Hastang sinusurat an baretang ini mayo pang nagluluwas na pangaran kan suspechado sa krimen.Sabi sa report na ipinaabot sa pulis, an victima nagsapo nin mortal na mga tama sa manlaen-laen na parte kan saiyang lawas, na iyong naging causa para bawian siya nin buhay.Idinalagan pa kuta si Bonito sa Sipocot District Hospital, alagad ipigdeclarar kan doctor na mayo na siya nin buhay.Nagpapadagos na ginigibo an imbestigasyon kan casong ini.