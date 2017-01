'Drug den' sa Naga City sinakyada kan pulis, 14 drug suspects dinakop

NAGA CITY 1/07/17 (Bicol Standard) Linusob kasubagong aga kan mga tawohan kan Philippine National Police (PNP) asin Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) an pigtutubodan na “drug den” digdi.









An “drug den” namumugtak sa Brgy. Penafrancia, digdi.



Base sa report kan pulis, haloy na nindang target an grupo kan mga suspechado, orog na sinda Janelle Orante, 31 anyos asin Maribel Jurado, 46 anyos.



Idinagdag pa sa report kan mga awtoridad na duwang semana sindang nagtyaga na bantayan an mga hiro-hiro kan mga suspechado na aktibong nagpapabakal kan ipigpapangalad na bulong.



An drug den yaon sa laog kan residencia ni Jurado.



Mientrastanto, sinda Orante asin Jurado iyo an enot na nadakop. Alagad, pirang minutos sana an nakalihis, nasusug na man kan mga operatiba kan pulis an 12ng iba pang kaibahan.



Kabale sa mga rinamalan kan pulis an aking babae ni Jurado.



An mga naggibo kan raid nakakua nin 19ng sachet nin pig tutubodan na shabu asin mga drug paraphernalia.



An gabos na suspechado yaon ngonian sa poder kan pulis, mientras na pig pepreparar an isasangat na akusasyon contra sa sainda.



Maroromdoman na dae pa lang nahahaloy an mga pulis digdi naka-recover nin maabot na kantidad kabangang milyon (P500,000.00) na kantidad na droga hale sa 6 na mga suspechado sa laog nin sarong drug den digdi.

Sabi ni PSSupt Julius Munez, an City Director kan Naga City Police, 14 personas an saindang nadakop sa sinambit na operasyon.