Davao City mataong P7.4-M na tabang sa Camarines Sur

NAGA CITY 1/2/17 (Bicol Standard) -- An provincia kan Camarines Sur an nakatalaan na magrecibe nin kantidad P7.4 milyones hale sa gobierno lokal kan Davao City.





Segun sa report, sarong resolusyon an inaprobaran kan Sangguniang Panlungsod kan sinambit na ciudad na nagtatagama nin tabang sa mga grabeng nadanyaran kan nag-aging bagyong Nina.



Sinabi ni Vice Mayor Paolo Duterte na an tabang ipapadara ninda sa mga lokal na gobierno sa paagui nin cash o cheke.



Mientrastanto, afuera kan Camarines Sur, tinagamahan man nin kantidad P1.3 milyones an Albay, P1.065 an Catanduanes.



An resolusyon na nagtataong tabang sa mga tinamaan kan bagyo inapobaran kan gabos na miembros kan Sangguniang Panlungsod.



An tabang na cuarta hale sa Calamity Fund kan Davao City.