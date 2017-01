Daraga hinoldup, laptop, mahal na cellphone,etc., gabos linalay

LEGASPI CITY 1/22/17 (BICOL STANDARD) – Gamit an mapanas asin matarom na armas, pirit na kinua kan sarong dae nabistong lalaki an color rosa na shoulder bag na sadire ni Jessa May Trinanes y Cangue, 20 anyos na residente kan Brgy. 18, digdi.









Ipig osip sa pulis kan victima na mantang siya naglalakaw pasiring sa saindang harong, an suspechado na may taklob an pandok, nagrani saiya, dangan tinutukan siya kan mararom na armas.





Nakua kan holdupper an sarong unit nin Samsung cellular phone asin laogan na kaini na an valor P21,000.00; sarong pitaka na may ID kan CHED; Library card; ATM card sa China bank; ID sa eskwelahan asin laptop bag na may laog nin 1ng unit nin Acer laptop na an kantidad P20,000.00.





Pakatapos na mapa saiya na an mga nasambit na gamit, sinuntok pa sa tulak an victima, dangan duminulag an parahabas.





An direksyon kan suspechado pasiring sa Brgy. Bitano, digdi.