Coast Guard sa Pasacao, arestado sa pagpakanta kan saiyang badil

An pagbalga kan ley ipigreport sa pulis, na tulos nagpadara nin mga tawohan sa Sitio Pinagpala, Brgy. Balogo, na iyong pinangyarihan kan incidente.An suspechado residente kan Sitio Tribu, sa Brgy. Balogo.Base sa record kan mga awtoridad, kasoodmang alas 6:30 nin bangui, nakarecibe sinda nin mensahe sa text hale ki Eugenio Morales, na miembro kan barangay tanod, na nag-susumbong kan salang gibo ni Lumbre.Inabotan kan mga pulis an suspechadong miembro kan Coast Guard na si Lumbre, asin tulos siyang inarestar.Nakua sa saiyang poder an 1ng bala para sa 9mm, asin limang baseyo nin bala para sa kapareyong calibre nin badil.Alagad, dae nakua kan mga pulis an armas.An suspechado yaon ngonian sa hepatura kan pulis digdi, mantang pighahanda an caso na isasangat contra saiya.Segun sa informasyon, duwang caso an isusunad kan pulis, primero an caso criminal para sa Illegal Discharge of Firearms asin an ikaduwa iyo an caso administratibo laban saiya.Sabi kan mga imbestigador, katugon-tugoni sa sainda na prohibido an pagpakanta kan badil kan mga awtoridad, antes, durante, asin maski anong panahon na dae ini kinakaipo.