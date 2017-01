4 na tulak nin shabu, dakop sa Maogmang lugar

NAGA CITY 1/26/17 (BICOL STANDARD) – Enterong sinururod kan mga pulis an mga tawo na suspechadong imbuelto sa ilegal na droga, sa paagi nin mga buy-bust operation.An mga nadakop kasubanggui iyo sinda: Eric Montierro y Ventocilla; Emerson Canaveral y Robles ; Amando Valle y Imperial asin si Alex Puse y Bersabe.Natuklo sinda kan mga pulis sa buy-bust operation sa laog kan Room A-5, Zamgem Traveller’s Inn, sa Brgy. Bagumbayan Sur digdi.Katuwang kan mga miembros kan Naga City police an mga tawohan kan Criminal Investigation and Detection Team (CIDT) sa saindang operasyon poco mas o menos alas 6:40 nin banggui kan Enero 25.Nakua kan mga awtoridad sa mga suspechado an apat na sachet nin shabu, kantidad P500.00 na ginamit na paon na cuarta, asin an kantidad na P6,000.00 na boodle money.Mientrastanto, ipinahayag kan imbestigador na naarestar na si Alex Monterro asin Alex Puse mga surrenderer sa Oplan TOKHANG.Alagad, susug sa saindang report, nagpapadagos pa guiraray kan lantadan na pagpabakal nin droga.Si Emerson Canaveral, sa ibong na lado, yaon man sa Drug Watchlist kan Camaligan, Camarines Sur.