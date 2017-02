2 harong sinalakat sa Daet

DAET, CNorte—Duwang magkasuway na incidente nin pagsalakat an nangyari digdi sa magkasunodan sanang aldaw.

An enot na victima iyo si Ariel Nievarez y Miranda, taga Block 7, Lot 51, Holiday Homes Subdivision, Brgy. Lag-on.Sabi kan mga imbestigador an linaog kan mga parahabon an residencia ni Nievarez sa pag-oltanan kan oras na alas 8:00 hasta alas 11:00 nin aga kan Enero 28.Naglaog an mga parasalakat sa paagui kan pag-rangka kan grills asin 3ng dahon kan jalousie sa bintana.Kan nakalaog na an parahabas, kinua kaini an Sharp 32 LED TV na kantidad P28,000.00.Mayo pang suspechado sa krimen.Mientrastanto, linaog man kan mga parasalakat an residencia ni Joei Velasco y Calayo sa Block 7, Lot 17, Kahel Street, Greenland Subdivision, Brgy. Alawihao digdi.Mayo suboot na tao sa harong kan maglaog an parahabon.An mga nawara sa nasambit na residencia iyo an 32 inches na Sharp Aquos LED TV na nagkakantidad P15,000; asin 2ng pidasong silver bracelets na kantidad P1,000.00.Rinangka kan parahabon an kandado sa likod na parte kan harong sa paagui nin paggamit nin tabak asin grass cutter.Arog kan enot na incidente, mayo man guiraray nin suspechado hastang sinusurat an baretang ini.